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Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:19

OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

OGM personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece alım yapılacak iller, kontenjan bilgisi ve başvuru şartları belli oldu. Buna göre adaylarda KPSS şartı aranacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuru tarihleri ve kontenjan bilgisi…

OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

OGM personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, OGM personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kontenjan listesi gibi detayları araştırmaya başladı. Alımlar çeşitli illere yapılacak olup başvuru şartlarını taşıyan adaylara sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınavda en az 70 alan başarılı sayılacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman, başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, 2023 OGM işçi alımı başvuruları hakkında tüm merak edilenler.

OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

Başvuru işlemleri 06 Şubat 2023 gecesi saat 23:59'da sona erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

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OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

OGM personel alımı başvuru tarihleri 2023: 1128 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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