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Haberler Yaşam OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:51

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

OGM ve DSİ bünyesinde istihdam edilecek 5 bin 64 personel alımı için Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlıklara başladı! OGM personel alımı ve DSİ işçi alımı ilanının Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaş, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu için detaylar araştırılıyor. İşte 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ - OGM başvuru şartları!

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

OGM işçi alımı ve DSİ personel alımı ilanı 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kapsamında itfaiyeci, fidanlık işçisi, orman işçisi ve aşçı gibi kadrolarda alım yapılacağı duyuruldu. Açık pozisyonlara başvuracak adayların belli şartları sağlamaları istenirken, DSİ – OGM başvuru şartları ve tarihleri yayınlandı. DSİ ve OGM personel alımı başvuruları başladı mı? İşte 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR OGM başvuru şartları hakkında son açıklamalar!

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ALAN DAĞILIMI

* 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,

* 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,

* 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca:

Diğer orman işçisi pozisyonunda 3 bin 937
İtfaiyeci olarak 500
Aşçı statüsünde 280
Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar kategorsinde 183
İşletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 işçi alımı yapılacak.

Böylece, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, tarihi ve İŞKUR DSİ OGM başvuru şartları!

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

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