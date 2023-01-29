Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde başladı. 1128 personelin alımına ilişkin başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Şartlar arasında; 2022 yılında düzenlenen KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden az 65 alınması gerekirken öte yandan; şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Peki; OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri güncel bilgiler.