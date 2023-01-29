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Haberler Yaşam OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri
Giriş Tarihi: 29.01.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 15:52

OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde başladı. 1128 personelin alımına ilişkin başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Şartlar arasında; 2022 yılında düzenlenen KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden az 65 alınması gerekirken öte yandan; şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Peki; OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri güncel bilgiler.

OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular 26 Ocak'ta başlamış olup henüz başvuruda bulunmayanlar "OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. 1128 OGM personel alımı başvuruları için son tarih Şubat ayının ilk haftası olarak açıklandı. Yapılan açıklamada; şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İşte 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve genel bilgiler.

OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü sitesinden yapılacak.

Başvuru işlemleri 26 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru için ise son tarih 6 Şubat 2023 olarak belirlendi. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 OGM personel alımı başvuruları, şartları ve tarihleri

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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