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OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:36
OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilecek 3.477 personel alımına ilişkin süreçte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. OGM bünyesinde farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru sonuçları için gözünü kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Peki, OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?