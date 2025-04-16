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Haberler Yaşam OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:36

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilecek 3.477 personel alımına ilişkin süreçte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. OGM bünyesinde farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru sonuçları için gözünü kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Peki, OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 3.477 personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. OGM bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alacak adaylar, başvuruların değerlendirilme sürecine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak, adaylar sonuçlara nereden ulaşabilecek?

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı değerlendirme işlemleri sürüyor. OGM'den henüz sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar ogm.gov.tr adresinden sorgulama ekranına gidebilecek.

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OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!

Sonuçlar ilan edildikten sonra adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

Belgelerin teslim edileceği yer ve tarih ayrıca ogm.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda belgeleri iletmediği takdirde yerleştirmelere ilişkin hakkını kaybedecek. Bu adayların yerine puan üstünlüğüne göre yeni adaylar çağrılacak.

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!

BELGE TESLİM TARİHLERİ SONRA AÇIKLANACAK

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler OGM 3.477 personel alımı sonuçlarında!