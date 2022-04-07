Haberler Yaşam OGM 2022 personel işçi alım İŞKUR ilanı Resmi Gazete'de! Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:28

OGM 2022 personel işçi alım İŞKUR ilanı Resmi Gazete'de! Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM işçi alımı ilanı Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Kurumun bünyesine alınacak olan 5000 personel için adaylar belirlenen şartları da göz önünde bulundurarak işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. İŞKUR aracılığı ile alınan başvuruların detayları bilindiği üzere Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanla duyuruldu. Buna göre; "2022 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte OGM 5 bin işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri ve ilanda yer alan detaylar…