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OGM personel alımı sonuçları sorgulama (ogm.gov.tr) | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
10:07
OGM personel alımı sonuçları sorgulama (ogm.gov.tr) | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
OGM personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvurularını 17-28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar için Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi takip ediliyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.