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Haberler Yaşam OGM personel alımı sonuçları sorgulama (ogm.gov.tr) | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:07

OGM personel alımı sonuçları sorgulama (ogm.gov.tr) | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

OGM personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvurularını 17-28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar için Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi takip ediliyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

OGM personel alımı sonuçları sorgulama ogm.gov.tr | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı değerlendirmeleri devam ediyor. Müracaat eden adaylar, şartları sağlaması durumunda KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Eşit puan alan adaylarda öncelik diploma notu yüksek olan adaya verilecek. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

OGM personel alımı sonuçları sorgulama ogm.gov.tr | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM SONUÇLARI BELLİ OLDU
Orman Genel Müdürlüğünün kılavuzuna göre sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi beklentisi 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantıdan mülakat yerlerini öğrenebilirsiniz.

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS MÜLAKATA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ

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OGM personel alımı sonuçları sorgulama ogm.gov.tr | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

OGM 150 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Diğer kadroların sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

OGM personel alımı sonuçları sorgulama ogm.gov.tr | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

OGM SONUÇ SORGULAMA

OGM personel alımı sonuçları sorgulama ogm.gov.tr | OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

OGM personel alımında toplam 2 bin 674 şoför-operatör, 803 temizlik,servis,evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alımı yapılacak. Diğer alımlar ise destek personeli kadrosuna gerçekleştirilecek.