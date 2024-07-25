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Haberler Yaşam Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:31

Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

İBB UKOME toplantısı sonrası İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Aylık abonman ücretleri de değişime uğrarken Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu sorusu araştırma konusu oldu. İşte alınan karara ilişkin detaylarla birlikte İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu sorusunun yanıtı.

Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, İstanbul'a toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Bu kararla birlikte İstanbulkart aylık abonman ücretleri de artış gösterdi. Peki, Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İşte İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu sorusunun yanıtı...

Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 13 ZAM!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

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Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

ANKARA'DA DA TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPILDI

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?
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