Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, İstanbul'a toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Bu kararla birlikte İstanbulkart aylık abonman ücretleri de artış gösterdi. Peki, Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İşte İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu sorusunun yanıtı...