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Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:31
Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu?
İBB UKOME toplantısı sonrası İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Aylık abonman ücretleri de değişime uğrarken Öğrenci aylık akbil ne kadar oldu sorusu araştırma konusu oldu. İşte alınan karara ilişkin detaylarla birlikte İstanbulkart 2024 Temmuz zammı sonrası aylık öğrenci akbili kaç TL oldu sorusunun yanıtı.