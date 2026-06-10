Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan oldukça önemli bir duyuru yapıldı. Böylece 12 Haziran'da okulların açık olması, yoklama bilgisi ve öğretmenlerin çalışma durumu ön plana çıktı. Eğitim gündeminde yer alan bilgiler ile 12 Haziran 2026 Cuma gününe ait takvim dikkat çekti.