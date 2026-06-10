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Haberler Yaşam Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:02

Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde "12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı?" sorusu yer aldı. Böylece MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultunda tüm bilgiler netleşti. İşte LGS sınavı öncesinde okulların durumuna ve 12 Haziran tarihine ait detaylar…

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Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan oldukça önemli bir duyuru yapıldı. Böylece 12 Haziran'da okulların açık olması, yoklama bilgisi ve öğretmenlerin çalışma durumu ön plana çıktı. Eğitim gündeminde yer alan bilgiler ile 12 Haziran 2026 Cuma gününe ait takvim dikkat çekti.

Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

12 HAZİRAN TATİL Mİ?

MEB'den gelen duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

13 Haziran'da LGS sınavının gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

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Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak.

Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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