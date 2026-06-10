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Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:02
Öğrenciler Dikkat! 12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı? MEB 12 Haziran Tatil Durumunu Açıkladı!
Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde "12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı?" sorusu yer aldı. Böylece MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultunda tüm bilgiler netleşti. İşte LGS sınavı öncesinde okulların durumuna ve 12 Haziran tarihine ait detaylar…