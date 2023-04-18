Haberler Yaşam ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, kimlere verilir, şartları neler?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:44

1000 TL bayram harçlığı e devlet üzerinden mi alınacak, nasıl yapılır gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermeyi planladığı müjdeler arasında öğrencilere bayram ikramiyesi yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'ye yükselirken, "1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, kimlere verilir?" soruları yanıt aramakta. Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu için gözler resmi duyuruda. Peki, 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, şartları neler? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, e devletten mi? İşte konu hakkında detaylar