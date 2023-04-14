ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Müjde verildi! 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, şartları neler, ne zaman verilecek?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, şartları neler sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin açıklamayı planladığı üç sürprizden biri olan öğrencilere 1000 TL başvurusu için gözler açıklamalarda. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir? İşte detaylar