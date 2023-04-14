ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Müjde verildi! 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, şartları neler, ne zaman verilecek?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır soruları hızlı şekilde internet üzerinde aratılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermeyi planladığı müjdeler arasında öğrencilere bayram ikramiyesi bulunuyor. Emeklilere bayram başı 2 bin TL verilirken, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verileceği konuşulmakta. Bu noktada "öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, şartları neler?" sorusu yanıt arıyor. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurular e devlet üzerinden mi? İşte detaylar