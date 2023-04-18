Haberler Yaşam Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödeme tarihleri 2023: Bu bayramda öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, şartları neler, kimler alabilir?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 01:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 01:25

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Öğrencilere bayram ikramiyesi AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Verilecek tutarın ise 1000 TL olacağı konuşuluyor. Milyonlarca öğrenci ise bu noktada ''Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek, şartları neler, kimler alabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuruları ile ilgili tüm detaylar...