Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:00
Öğrencilere 1250 TL ulaşım desteği başladı! 2024-2025 Eğitim yılı için ulaşım desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Okulların açılmasına iki hafta kala öğrencileri sevindirecek olan Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderleri için yardım desteği yapılacak. Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirilmişti. Peki, Öğrenci ulaşım desteğine nasıl başvurulur? İşte, 2024-2025 Eğitim yılı için başvuruları….