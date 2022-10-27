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Haberler Yaşam Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:43

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği öğrenciye ulaşım desteği müjdesi ile beraber gözler bu maddi yardımın detaylarına çevrildi. Bu kapsamda ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu destek Özellikle ailesinden uzakta okuyan üniversitelilere rahat bir nefes aldıracak. Her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. İşte Ulaşım desteği başvurularına dair tüm detaylar.

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu. Buna göre; öğrencilere 500 TL destek sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bu maddi destek müjdesini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bunun akabinde ise ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ailesinden uzak eğitim alan öğrencilerin eve dönüş biletleri bu destekle beraber devlet tarafından karşılanmış olacak. İşte Ulaşım desteği başvurularına dair tüm merak edilenler.

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, 2022 için yılda 2 kez gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi.

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Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak.

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek.

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