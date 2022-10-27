Haberler Yaşam Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:43

Öğrencilere 500 TL destek sağlanacak! Ulaşım desteği başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği öğrenciye ulaşım desteği müjdesi ile beraber gözler bu maddi yardımın detaylarına çevrildi. Bu kapsamda ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu destek Özellikle ailesinden uzakta okuyan üniversitelilere rahat bir nefes aldıracak. Her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. İşte Ulaşım desteği başvurularına dair tüm detaylar.