Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

Öğrencilere bayram parası 2023 müjdesi bekleniyor. Bayram için geri sayım başlarken öğrenciler de heyecanlı bekleyişe başladı. Başkan Erdoğan ve AK Parti bünyesinden gelmesi beklenen üç sürpriz vaat için araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır gibi sorular yanıt arıyor. Emekli ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından miktar da merak edilmeye başladı. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...