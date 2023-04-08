Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken beklenen emekli ikramiyesi üzerine bir müjde de öğrencilere bayram ikramiyesi için geldi. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 3 sürpriz vaadi arasında değerlendirilmesi beklenen öğrencilere destek ödemesi hakkında araştırmalar başladı. Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, 2023 öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…