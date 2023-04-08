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Haberler Yaşam Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 01:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 01:21

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken beklenen emekli ikramiyesi üzerine bir müjde de öğrencilere bayram ikramiyesi için geldi. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 3 sürpriz vaadi arasında değerlendirilmesi beklenen öğrencilere destek ödemesi hakkında araştırmalar başladı. Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, 2023 öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

Öğrencilere bayram parası 2023 müjdesi bekleniyor. Bayram için geri sayım başlarken öğrenciler de heyecanlı bekleyişe başladı. Başkan Erdoğan ve AK Parti bünyesinden gelmesi beklenen üç sürpriz vaat için araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır gibi sorular yanıt arıyor. Emekli ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından miktar da merak edilmeye başladı. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat bulunuyor. Bunlar arasında üniversiteli öğrencilere her bayramda iki ikramiye verilmesi.

Bayram harçlığı adı altında aynı miktarda ikramiye verilmesi planlanıyor.

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Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu bekleniyor! 2023 Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

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