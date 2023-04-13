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Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:49

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, başvuru e devlet üzerinden mi?

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Ak Parti 3 sürpriz vaadi arasında öğrencilere bayram harçlığı, kulislerde konuşuluyor. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltildi ve emeklilere ne zaman yatacağı belli oldu. Bu noktada "öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023, başvuru e devlet üzerinden mi yapılacak?" sorusu sıklıkla soruluyor. Özellikle yüksek öğrenim gören öğrenciler, konuyla ilgili yeni açıklamaları bekliyor. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru e devlet üzerinden mi yapılacak? Öğrenci bayram harçlığı var mı, ne zaman verilecek 2023? İşte detaylar