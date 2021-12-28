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Haberler Yaşam Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:00

Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler, Ayşegül öğretmenden kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla avundu.

İHA
Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

ÖĞRENCİLERE EN ACI HABER! AYŞEGÜL ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİNE BİR GÜN SONA ACI HABER VERİLDİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe derslerine giren ve tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber verildi.

Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, olaydan bir gün sonra öğrencilerine acı haber verildi.

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Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi.

Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

HABERİ ALAN ÖĞRENCİLER İSE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sık sık okulda bulunan gurur tablosundaki Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu.

Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi

Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı.

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