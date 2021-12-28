HaberlerYaşamÖğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:59Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:00
Öğrencilere en acı haber! Ayşegül öğretmenin öğrencilerine bir gün sona acı haber verildi
Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler, Ayşegül öğretmenden kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla avundu.