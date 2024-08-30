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Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 12:48

Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Okulların açılmasına iki hafta kala öğrencileri sevindirecek olan Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderleri için yardım desteği yapılacak. Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirilmişti. Peki, Öğrenci ulaşım desteğine nasıl başvurulur? İşte, 2024-2025 Eğitim yılı için başvuruları….

Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

2022 yılından beri devam eden Ulaşım Desteği için 2024-2025 Eğitim öğretim döneminde de devam edeceği Bakan Göktaş tarafından açıklandı. Okulların açılmasına bu kadar az bir zaman kala öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan destekten geçtiğimiz yıllarda 132 binden fazla öğrenci yararlanmıştı. Peki, Ulaşım desteği başladı mı, nasıl başvurulur? İşte, detaylar..

Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

SON DAKİKA BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.

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Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelere bulunan öğrencilerin gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık."

Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Öğrencilere ulaşım desteği BAŞVURU EKRANI 2024 | Ulaşım desteği kimlere verilir, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

ÖĞRENCİLERE 1250 TL ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

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