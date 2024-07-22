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Haberler Yaşam Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:48

Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

İzmir'de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Z.E.B., 10 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezası alan Prof. Dr. Z.E.B., 'Tehdit ve 'Hakaret' suçlarından beraat etti. 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ceyhan TORLAK
Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında 2019 yılı aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayetçi olduktan sonra savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi, "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.

Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Bir başka öğrenci, hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" diye fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti.

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Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Savcılık, olay ile ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Prof. Dr. Z.E.B. hakkında 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'Cinsel taciz' 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama başladı. Davanın 6'ncı duruşması 18 Temmuz'da görüldü.

Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Duruşmaya sanık Prof. Dr. Z.E.B. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Mağdur avukatı Mustafa Çetin, müvekkillere yapılan eylemlerin cezasız kalmamasını, en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

"UYARI AMAÇLI DOKUNDUM"

Savunması alınan sanık Prof. Dr. Z.E.B., 35 senedir bu görevde olduğunu belirtip, "Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Güveni, huzuru sağlamak için çalıştım. Cinsel içerikli hiçbir şey yapmadım. Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi. Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

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