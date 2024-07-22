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Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
12:48
Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti
İzmir'de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Z.E.B., 10 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezası alan Prof. Dr. Z.E.B., 'Tehdit ve 'Hakaret' suçlarından beraat etti. 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.