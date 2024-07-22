Öğrencilerine cinsel tacizde bulunan profesörün cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

"UYARI AMAÇLI DOKUNDUM"

Savunması alınan sanık Prof. Dr. Z.E.B., 35 senedir bu görevde olduğunu belirtip, "Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Güveni, huzuru sağlamak için çalıştım. Cinsel içerikli hiçbir şey yapmadım. Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi. Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.