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Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:13
Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!
Bursa'da yabancı dil öğretmeni S.Y. sınavından 100 alan öğrencileri ödül olarak kahve ikram etme bahanesiyle evine çağırdı. 14 yaşındaki öğrencisi Ö.K.'ya kabusu yaşattı. Kahve ve alkol içirdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen sapık öğretmen tutuklandı. Hakkında istenen ceza açıklandı…