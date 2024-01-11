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Haberler Yaşam Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:13

Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

Bursa'da yabancı dil öğretmeni S.Y. sınavından 100 alan öğrencileri ödül olarak kahve ikram etme bahanesiyle evine çağırdı. 14 yaşındaki öğrencisi Ö.K.'ya kabusu yaşattı. Kahve ve alkol içirdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen sapık öğretmen tutuklandı. Hakkında istenen ceza açıklandı…

DHA
Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

Korkunç olayın adresi Bursa'ydı. Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 tam puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile öğrencisi arasındaki iletişim, daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

DURUMU AİLESİ FARK ETTİ!
Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, öğretmen S.Y.'nin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, birbirine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşmak istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

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Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

ŞOKE EDEN SAVUNMA: YAŞINI SÖYLEMEDİ!
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, "Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

MAHKEMEDE SKANDAL SÖZLER

S.Y.'nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını belirtip, "Müvekkilim, Ö.K.'nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K.'nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı" diyerek beraatini talep etti.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu: İşte sapık öğretmene verilen ceza!

O GÖRÜNTÜLER İÇİN DE DAVA AÇILDI
Yargılama devam ederken, cep telefonunda kız öğrencisine ait cinsel içerikli mesaj, görüntü ve fotoğraflar bulunan tutuklu sanık hakkında, genel ahlaka karşı suçlar kapsamındaki 'müstehcenlik' suçundan da 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dosya, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilirken, S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli fotoğraf ve mesajların cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmediğini iddia etti.
Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisine ait görüntü ve fotoğraflarını, cep telefonunda tutmasının suç olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca bu fotoğraf ve görüntüleri öğrencisinin kendi rızasıyla gönderdiğini söyledi.

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