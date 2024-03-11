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Haberler Yaşam Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:57

Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi O.S.'nin kız öğrencileri odasına çağırarak taciz ettiği iddia edildi. Açığa alınan O.S.'nin daha önce de taciz şikayetiyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı belirlendi. Kabusu yaşayan üniversiteli G.N.İ.'nin anlattıkları tüyler ürpertti: Bir sorunun var gibi görünüyor deyip…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine giren öğretim üyesi O.S., geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Çanakkale'de yaşayan öğrencilerine okulda ders verebileceğini söyledi.

Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

ODASINA DAVET ETTİ…

Çanakkale'de yaşayan bazı öğrenciler öğretim üyesinden gelen bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Derse aktif katılım sağlayan dört öğrenciden biri olan G.N.İ. 30 Ekim 22023 tarihinde sınıfa girdiğinde diğer arkadaşlarının o gün sınıfta olmadığını fark etti. İddiaya göre sınıfa giren öğretim üyesi O.S., G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. Ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul eden G.N.İ. hocanın odasına geçti.

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Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

"RÜYA YORUMCUSUYUM" DEMİŞ!

G.N.İ'nin çekingen tavırlarından rahatsız olan öğretim üyesi O.S. iddiaya göre "Bir sorunun var gibi görünüyor. Ben anlarım. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dedi.

Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

"ÇİMLERE UZANALIM, SONRA BİR GÜNAH İŞLEYELİM"

Ders konularına geri dönmek isteyen G.N.İ.'yi umursamayan O.S., "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyerek devam etti. Korkudan ne yapacağını şaşıran G.N.İ., geç kaldığını bahane ederek odadan ayrıldı.

Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

GENÇ KIZIN ANLATTIKLARI MİDE BULANDIRDI

Öğretim üyesi O.S. iddiaya göre ilerleyen günlerde de tacizlerini sürdürdü. 3 Ocak 2024 tarihinde telafi dersine katılan G.N.İ. arkadaşı D. K.'nin önüne oturdu. Sınıfa giren O.S. derse başlamadan önce sınıftaki öğrencilere dönerek, "Mezuniyet balosunu bir okulda yapın, davet ederseniz bende gelirim. Orada isteyen istediği günahları işler" dedi.

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