Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

ODASINA DAVET ETTİ…

Çanakkale'de yaşayan bazı öğrenciler öğretim üyesinden gelen bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Derse aktif katılım sağlayan dört öğrenciden biri olan G.N.İ. 30 Ekim 22023 tarihinde sınıfa girdiğinde diğer arkadaşlarının o gün sınıfta olmadığını fark etti. İddiaya göre sınıfa giren öğretim üyesi O.S., G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. Ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul eden G.N.İ. hocanın odasına geçti.