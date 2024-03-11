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Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:57
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi O.S.'nin kız öğrencileri odasına çağırarak taciz ettiği iddia edildi. Açığa alınan O.S.'nin daha önce de taciz şikayetiyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı belirlendi. Kabusu yaşayan üniversiteli G.N.İ.'nin anlattıkları tüyler ürpertti: Bir sorunun var gibi görünüyor deyip…