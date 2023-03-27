ÖĞRETMEN ATAMA 2023 ÖN BAŞVURU NASIL YAPILIR? MEB öğretmen alımı kılavuzu 2023 ile öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı nasıl, başvuru son günü ne zaman?

MEB öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı 2023 hakkında araştırmalar öğretmen adayları tarafından aratılıyor. Adaylar öğretmen atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Adaylar, "öğretmen atama branş dağılımı nasıl, son başvuru tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. MEB öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu bilgilerine göre ön başvurular başladı. Peki, öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır? Öğretmen atama başvuru ekranı e devlet!