ÖĞRETMEN ATAMA 2023 ÖN BAŞVURU NASIL YAPILIR? MEB öğretmen alımı kılavuzu 2023 ile öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı nasıl, başvuru son günü ne zaman?

MEB öğretmen alımı kılavuzu ile öğretmen atama başvuru kılavuzu, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında araştırmalar ön başvuruların başlamasıyla birlikte aratılmaya başlandı. Adaylar, öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, branş dağılımı nasıl sorusuna yanıt arıyor. 27 Mart 2023 Pazartesi günü başlayacak başvurular bu hafta sona eriyor. Peki, öğretmen ataman başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte MEB Öğretmen atama başvuru ekranı