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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI | 15 bin öğretmen alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:56
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI | 15 bin öğretmen alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurularını başlattı. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü alanlarına ayrılırken, başvuru yapacak adayların 2024 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Peki, öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, başvuru ekranı nerede? İşte, detaylar...