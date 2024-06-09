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Haberler Yaşam 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 16:42

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması mülakat tarihleri için geri sayım başladı. Ön başvuruların alınması ardından adaylar sözlü sınava girmeye hazırlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri başlıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama mülakatları ne zaman yapılacak belli oldu. Sözlü sınav yerleri sorgulaması ardından adaylar mülakat yerlerini öğrenecek ve hazırlıklarını tamamlayacak. Yüzde 50 oranında etkili olacak sözlü sınavlar 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının gündeminde.Peki, MEB ile öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması oldu.

20 Mayıs itibarıyla işlemler başladı. 31 Mayıs tarihinde son buldu.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapılacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

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