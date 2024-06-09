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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
16:42
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
20 bin öğretmen ataması mülakat tarihleri için geri sayım başladı. Ön başvuruların alınması ardından adaylar sözlü sınava girmeye hazırlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri başlıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...