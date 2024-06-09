20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT TARİHLERİ 2024: MEB ile öğretmen atama sözlü sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama mülakatları ne zaman yapılacak belli oldu. Sözlü sınav yerleri sorgulaması ardından adaylar mülakat yerlerini öğrenecek ve hazırlıklarını tamamlayacak. Yüzde 50 oranında etkili olacak sözlü sınavlar 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının gündeminde.Peki, MEB ile öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?