Haberler Yaşam ÖĞRETMEN 2022 ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:40

ÖĞRETMEN 2022 ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak?

MEB öğretmen atama takvimi için geri sayım başladı. Bir süredir binlerce öğretmenin gündeminde 2021 KPSS atamalarının yapılacağı tarih bulunuyordu. Bu noktada ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer'in geçtiğimiz haftalarda katılım sağladığı canlı yayında müjde niteliğindeki açıklaması binlerce adayın şimdilerde araştırma konusu haline geldi. Peki, MEB atama takvimi ile 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...