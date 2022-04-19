MEB öğretmen atama takvimi için geri sayım başladı. Bir süredir binlerce öğretmenin gündeminde 2021 KPSS atamalarının yapılacağı tarih bulunuyordu. Bu noktada ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer'in geçtiğimiz haftalarda katılım sağladığı canlı yayında müjde niteliğindeki açıklaması binlerce adayın şimdilerde araştırma konusu haline geldi. Peki, MEB atama takvimi ile 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...