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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:02
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!
Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme gelmişti. Bakan Tekin konu hakkında bugün açıklamalarda bulundu. 20 Bin atama yapılacağını söyleyen bakan, kontenjan ve kadro dağılımı hakkında da bilgi verdi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli oldu. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?