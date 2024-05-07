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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:02

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme gelmişti. Bakan Tekin konu hakkında bugün açıklamalarda bulundu. 20 Bin atama yapılacağını söyleyen bakan, kontenjan ve kadro dağılımı hakkında da bilgi verdi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli oldu. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü Bakan Tekin'in açıklamasına çevirdi. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.Bakan Tekin'in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak.

İşte, Tekin'in açıklamalarından derlenenler:

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde:

  • Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
  • Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
  • Rehberlik 1597,
  • Din kültü öğretmenliği 1594,
  • İngilizce 968.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bakan Tekin açıkladı! MEB 20 Bin Öğretmen ataması ne zaman? İşte, açıklanan kontenjanlar ve tarih belli oldu!

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

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