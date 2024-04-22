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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ MEB 2024 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
21:21
Bu sene yapılacak öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının bekleyişi sürüyor. 2023 yılı KPSS puanlarıyla atamalarının gerçekleştirilmesini bekleyen adaylar Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin ve MEB'den gelen açıklamalarla her geçen gün şekillenen öğretmen atama takvimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla gözler gelecek duyuruya çevrildi. Yeni eğitim öğretim döneminde boş kadrolara atamasının yapılmasını bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimi" sorgulamalarına başladı. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar