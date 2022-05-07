Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:18

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi. Kontenjan ve branş dağılımları için heyecan şimdi dorukta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalarla ilgili müjdeli bir açıklamada bulunmuş ve 2021 KPSS ataması olacağını duyurmuştu. Şimdilerde ise binlerce aday ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Öğretmen atama takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...