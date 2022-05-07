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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:18

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi. Kontenjan ve branş dağılımları için heyecan şimdi dorukta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalarla ilgili müjdeli bir açıklamada bulunmuş ve 2021 KPSS ataması olacağını duyurmuştu. Şimdilerde ise binlerce aday ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Öğretmen atama takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonların beklediği 2022 öğretmen atama takvimi açıklaması geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bekleyiş merakla sürerken Bakan Özer geçtiğimiz gün katılım sağladığı canlı yayında açılan okullara yeni atamaların yapılacağını ifade etti. Bu müjde sonrasında ise binlerce aday "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte öğretmen atama takvimine dair merak edilen detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

MÜJDE NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA! ÖĞRETMEN ATAMALARI...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.

En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer,

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

"Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" demişti.

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM: 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu.

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