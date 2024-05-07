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Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 08:08

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Bakan Tekin konu hakkında 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını ve kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söylemişti. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü Bakan Tekin'in açıklamasına çevirdi. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tamamlandı. Beştepe'de gerçekleşen ve saat 16.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda bakanlar, kendi alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. İç ve dış politikada birçok başlık ele alındı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

EŞİT DERECEDE YAPILMASI İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

130'a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkati çeken Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğuna işaret etti.

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 5
Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirten Tekin, "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri vermişti;

"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."

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