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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
08:08
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON GELİŞMELER 2024 || MEB Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Bakan Tekin konu hakkında 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını ve kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söylemişti. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?