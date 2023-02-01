MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

Öğretmen atamaları 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer alım sürecine dair açıklama yaparken adaylar MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Son 20 yılda tam 750 bin atamanın gerçekleştiği hatırlatılırken her yıl alım yapıldığı da konuşmada vurgulandı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 öğretmen ataması branş dağılımı ve tarihleri hakkında merak edilenler…