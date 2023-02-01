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Haberler Yaşam MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:55

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

Öğretmen atamaları 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer alım sürecine dair açıklama yaparken adaylar MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Son 20 yılda tam 750 bin atamanın gerçekleştiği hatırlatılırken her yıl alım yapıldığı da konuşmada vurgulandı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 öğretmen ataması branş dağılımı ve tarihleri hakkında merak edilenler…

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında "Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" dedi. Böylece detayların MEB öğretmen atama takvimi ile belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli mi? İşte, detaylar…

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

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MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili hazırlanacak atama takvimi henüz paylaşılmadı. Atama kararının Bakanlık çalışmaları sonucunda alınmasıyla birlikte tarih, branş ve kontenjanları aktaracak bir kılavuz çıkarılması bekleniyor.

Öğretmen atama haberleri ve duyuruları personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi.

Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Yeni atama tarihleri bekleniyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?
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