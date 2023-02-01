MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı belli mi?

Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında "Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" dedi. Böylece detayların MEB öğretmen atama takvimi ile belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli mi? İşte, detaylar…