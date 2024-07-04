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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 23:49

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu sorusu memur maaş zammı ile gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz memur maaş zammı da netleşti. Öğretmenlerin haftalık ders saatinin dışında girdikleri dersler ek ders olarak geçmektedir. Öğretmen maaşlarının yenilenmesi ile beraber gözler ek ders ücretine çevrildi. Peki öğretmen ek ders ücreti ne kadar? ek ders ücretine zam geldi mi? Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? işte detaylar

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

2024 ek ders ücreti ne kadar sorusu memur zammı ile birlikte araştırılmaya başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamdan sonra ek ders ücretlerinin ne kadar artacagi da öğretmenler arasında gündeme geldi. İlk ders ücretleri haftada girilen ders saati ve hafta sonu ya da hafta içine göre değişiyor. Peki öğretmen ek ders ücretleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.206 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL'den 17.587 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL'den 21.619 TL'ye yükselecek.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL'den 14.178 TL'ye çıkacak.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

2024 EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 ek ders ücretlerine dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Enflasyon oranı doğrultusunda yapılan zammın ardından uzman öğretmen maaşı 44.085 TL'den 52.597,81'ye yükselecek.

1'e 4 kademesindeki öğretmenin maaşı 39.781 TL'den 47.462,71 TL'ye ulaşacak. Ek ders ücretleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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