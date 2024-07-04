ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam geldi mi?

2024 ek ders ücreti ne kadar sorusu memur zammı ile birlikte araştırılmaya başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamdan sonra ek ders ücretlerinin ne kadar artacagi da öğretmenler arasında gündeme geldi. İlk ders ücretleri haftada girilen ders saati ve hafta sonu ya da hafta içine göre değişiyor. Peki öğretmen ek ders ücretleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar