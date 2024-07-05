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ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam yapılacak mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
06:13
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam yapılacak mı, ne kadar?
Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu sorusu memur maaş zammı ile gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz memur maaş zammı da netleşti. Öğretmenlerin haftalık ders saatinin dışında girdikleri dersler ek ders olarak geçmektedir. Öğretmen maaşlarının yenilenmesi ile beraber gözler ek ders ücretine çevrildi. Peki öğretmen ek ders ücreti ne kadar? ek ders ücretine zam geldi mi? Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? işte detaylar