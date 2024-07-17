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Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Takvim açıklandı!” Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:33
Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Takvim açıklandı!” Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi belli oldu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre aile birliği, sağlık, can güvenliği engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Peki MEB öğretmen il içi ve yıl dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? İşte öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme kılavuzu