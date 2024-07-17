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Haberler Yaşam Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Takvim açıklandı!” Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:33

Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Takvim açıklandı!” Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi belli oldu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre aile birliği, sağlık, can güvenliği engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Peki MEB öğretmen il içi ve yıl dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? İşte öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme kılavuzu

Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: Takvim açıklandı! Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu. Öğretmenlerin 2024 yılı yer değiştirme atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar

Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: Takvim açıklandı! Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler.

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Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: Takvim açıklandı! Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: Takvim açıklandı! Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Öğretmen mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: Takvim açıklandı! Öğretmen tayinleri ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göregerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 2 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

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