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Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin'den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
06:23
Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin'den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?
Öğretmenlerin il içi atama ve il dışı tayin başvuruları ikinci kez açılıyor. Bakan Tekin yoğun başvurular sonucunda il içi ve il dışı başvuruların ikinci kez açıldığını duyurdu. Yayımlanan takvime göre temmuz ayında gerçekleşecek olan tayin başvuruları için araştırmalar başladı. Peki MEB öğretmen il içi ve yıl dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? İşte öğretmen yiğit içi ve il dışı yer değiştirme kılavuzu