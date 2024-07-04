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Haberler Yaşam Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin'den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 06:23

Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin'den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

Öğretmenlerin il içi atama ve il dışı tayin başvuruları ikinci kez açılıyor. Bakan Tekin yoğun başvurular sonucunda il içi ve il dışı başvuruların ikinci kez açıldığını duyurdu. Yayımlanan takvime göre temmuz ayında gerçekleşecek olan tayin başvuruları için araştırmalar başladı. Peki MEB öğretmen il içi ve yıl dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? İşte öğretmen yiğit içi ve il dışı yer değiştirme kılavuzu

Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin’den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi 2024 MEB tarafından yayınlandı . Geçtiğimiz aylarda öğretmenlerin il dışı ve il içi atamaları gerçekleştirilmişti. Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin il içi ve il dışı atamaların tekrar gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki öğretmen il dışı ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman hangi tarihte?

Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin’den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme hakkının ikinci kez tanınacağını açıkladı.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

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Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin’den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin’den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi: “Bakan Tekin’den duyuru!” Öğretmen tayinleri ne zaman ve nereden yapılır?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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