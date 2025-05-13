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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:08
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Kadrolu öğretmenlerin 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alacağı başvurular, MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak. Bu başvurular, Bakanlığın resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri için önemli bir fırsat sunuyor. İl içi atama başvuruları, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte, detaylar