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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:08

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Kadrolu öğretmenlerin 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alacağı başvurular, MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak. Bu başvurular, Bakanlığın resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri için önemli bir fırsat sunuyor. İl içi atama başvuruları, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte, detaylar

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

MEB, öğretmen il içi yer değiştirme takvimini yayımladı. Başvurular, 20 Mayıs 2025'teki öğretmen ihtiyaç durumu ve atama sonrası oluşacak ihtiyaçlara göre, tercih ve hizmet puanı dikkate alınarak yapılacak. Peki,MEB öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI!

2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Bu duyuruya göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Atama işlemleri ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.

Yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim durumu, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol etmeli, yanlış veya eksik bilgilerini düzeltmek için eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden belge ile düzeltme talep etmelidir.

MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

MEB İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Öğretmenlerin il içi yer değişikliği kontenjanları 2025 yılı için her ilde belirleniyor. Kontenjan ve ihtiyaç listeleri, https://personel.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.