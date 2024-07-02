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Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:02
Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
2024 Temmuz memur zammı belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve meslek meslek araştırmalar başlayacak. Öğretmen maaş zammı hesaplama işlemleri de bu noktada gündeme geliyor. Ocakta en düşüğü 39 binin üzerine çıkan maaşlar arasında uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına göre farklılıklar görülüyor. Peki; yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?