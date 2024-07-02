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Haberler Yaşam Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:02

Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 Temmuz memur zammı belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve meslek meslek araştırmalar başlayacak. Öğretmen maaş zammı hesaplama işlemleri de bu noktada gündeme geliyor. Ocakta en düşüğü 39 binin üzerine çıkan maaşlar arasında uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına göre farklılıklar görülüyor. Peki; yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusu memur zammı açıklaması ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. 1/4 öğretmenin maaşında 39 bin seviyesi görülürken uzman öğretmen maaşları ocakta 44 binin üzerine çıkmıştı. Peki; 2024 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oldu mu, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 TEMMUZ MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak, Bu noktada emekli ve memur zammı belirlenecek.

Zam oranı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaşlarını bekliyor.

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Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

4/1 kademe memur, uzman öğretmen, başöğretmen gibi farklı unvanlara göre değişiklik gösteren öğretmen maaşları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış yaşayacak.

Güncel rakamlar şöyle:

Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile 4/1 kademe öğretmen maaşı 39.763 TL olmuştu. Yüzde 20,34'lük temmuz zammı beklentisi gerçekleşirse yeni maaşların 47 bin TL üzerine çıkması bekleniyor.

Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Ocak zammında 44.066 olan uzman öğretmen maaşı yine beklentiler gerçekleştiği takdirde 53 bin seviyesini görecek.

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