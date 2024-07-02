Öğretmen maaş zammı temmuz 2024 hesaplama: Yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusu memur zammı açıklaması ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. 1/4 öğretmenin maaşında 39 bin seviyesi görülürken uzman öğretmen maaşları ocakta 44 binin üzerine çıkmıştı. Peki; 2024 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oldu mu, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...