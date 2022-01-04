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Haberler Yaşam Öğretmen maaşları 2022 ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 07:11

Öğretmen maaşları 2022 ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı kaç TL oldu?

Ocak 2022 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan zam oranları da netleşmiş olacak. Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken binlerce kişi "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Enflasyon açıklamasının bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde gelmesi bekleniyor. Peki, Ocak 2022 memur zammı ile öğretmen maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamasının detayları...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 | En düşük ve en yüksek Ocak memur zammı öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı öncesi milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2022 Öğretmen maaşı ne kadar oldu?" sorularını gündeme taşımış oldu. Bugün gelecek TÜİK açıklamasıyla beraber Aralık enflasyonu netleşmiş olacak. Ve bu oran ışığında memurların maaşlarında belirli miktarda artış sağlanacak. Peki, Ocak ayı memur zammı ile yeni öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 | En düşük ve en yüksek Ocak memur zammı öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklandı. Gelen son dakika açıklamasına göre; Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 13.08 oldu.

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE OLDU?

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
UNVAN VE DERECE - Temmuz - Ocak

Vali - 22412 - 28569

Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899

Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

Mühendis (1/4) - 8703 - 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535

Vaiz (1/4) - 6844 - 8724

Avukat (1/4) 8311 - 10593

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

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ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 | En düşük ve en yüksek Ocak memur zammı öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 | En düşük ve en yüksek Ocak memur zammı öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 | En düşük ve en yüksek Ocak memur zammı öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

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