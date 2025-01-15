ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları öğretmenlerin gündeminde. MEB'e bağlı "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den dolayı yer değiştirmek için tayin başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?