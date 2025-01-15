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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 13:50

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları MEB tarafından gerçekleştirilecek. 10-14 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 2025 yer değiştirme sonuçları merakla bekleniyor. İl dışı tayinlerinde, ihtiyaç listesi önem arz edecek. personel.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulanacak. Peki, MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları öğretmenlerin gündeminde. MEB'e bağlı "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den dolayı yer değiştirmek için tayin başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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