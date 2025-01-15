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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI 2025: MEB Öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
13:50
Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları MEB tarafından gerçekleştirilecek. 10-14 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 2025 yer değiştirme sonuçları merakla bekleniyor. İl dışı tayinlerinde, ihtiyaç listesi önem arz edecek. personel.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulanacak. Peki, MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?