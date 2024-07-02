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Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
18:30
Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
2024 yılı 20 bin öğretmen ataması mülakatları 1 Temmuz tarihine başladı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları araştırılmaya başladı. Başvuruların ardından mülakatları gerçekleştirilen öğretmenler MEB sobuç takvimini takip ediyor. Yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakatın belirleyici olduğu atamada gözler mülakat sonuçlarında. Peki; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...