Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.



Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklar.



Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.