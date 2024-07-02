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Haberler Yaşam Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 18:30

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

2024 yılı 20 bin öğretmen ataması mülakatları 1 Temmuz tarihine başladı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları araştırılmaya başladı. Başvuruların ardından mülakatları gerçekleştirilen öğretmenler MEB sobuç takvimini takip ediyor. Yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakatın belirleyici olduğu atamada gözler mülakat sonuçlarında. Peki; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları için gözler MEB takviminde. 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması kadrolarına yerleştirilecek adaylar için mülakat süreci başladı. 1 Temmuz'dan itibaren başlayan mülakatların sonucu bekleniyor.Adaylar belirlenen sınav merkezlerinde mülakata tabii tutuluyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama ekranı

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLADI!

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar kılavuzda belirlenen adımlara göre gerçekleşecek.

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Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NASIL OLACAK?

Başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

Adaylar giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacaklar. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler.

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB öğretmen ataması sonuçları yayınlandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklar.

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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