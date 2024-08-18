Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
16:40
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?
2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmen seminerleri
takvimi sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından takvim yayımlandı. Öğretmenlerin yeni döneme hazırlığı için gerçekleştirilen öğretmen seminerlerine ilişkin genelge ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
'yle yayımlandı. Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?