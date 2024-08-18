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Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:40

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmen seminerleri takvimi sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim yayımlandı. Öğretmenlerin yeni döneme hazırlığı için gerçekleştirilen öğretmen seminerlerine ilişkin genelge ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle yayımlandı. Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

Öğretmen seminer tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılmaya başlandı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala mesleki çalışma faaliyetlerinin tarihi de açıklandı. İşte 2024-2025 yılı seminer takvimi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

EĞİTİMLER BRANŞ TEMELLİ OLACAK
Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024-2025: Öğretmen seminerleri ne zaman,nerede, kaç gün sürecek, yüz yüze mi?

Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.

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