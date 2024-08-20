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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:52

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

Öğretmen seminerleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan seminerlere dair takvim belli oldu. Öğretmenlerin yeni dönem hazırlığını içeren seminerlere ilişkin genelde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle açıklandı. Öğretmenlerin yeni döneme hazırlıklarını kapsayan seminerler için tarihler belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan öğretmen seminerleri için genelge yayımlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hazırlık sürecini kapsayan seminerler için bekleyiş devam ediyor. Sürece katılacak öğretmenler, öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı olacak araştırıyorlar. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

EĞİTİMLER BRANŞ TEMELLİ OLACAK
Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?

Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.

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