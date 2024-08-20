Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:52
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede, ne kadar sürecek?
Öğretmen seminerleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan seminerlere dair takvim belli oldu. Öğretmenlerin yeni dönem hazırlığını içeren seminerlere ilişkin genelde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle açıklandı. Öğretmenlerin yeni döneme hazırlıklarını kapsayan seminerler için tarihler belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı? Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek?