Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
14:45
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen adayının 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü mülakat sınavları sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından sözlü sınav sonuçları araştırılmaya başladı. Değerlendirmeye yüzde 50 mülakat ve yüzde 50 KPSS puanı etki edecek. Öğretmen adayları mesleklerine bir an evvel başlamak için heyecanla bekliyor. i, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum