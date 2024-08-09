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Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:45

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen adayının 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü mülakat sınavları sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından sözlü sınav sonuçları araştırılmaya başladı. Değerlendirmeye yüzde 50 mülakat ve yüzde 50 KPSS puanı etki edecek. Öğretmen adayları mesleklerine bir an evvel başlamak için heyecanla bekliyor. i, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları beklenmeye başladı. Sözlü mülakatlara giren öğretmen adayları sözlü sınav sonuç sorgulama ekranını sık sık ziyaret etmeye başladı. Atama puanlarıyla birlikte değerlendirmeye etki edecek puanlar bekleniyor. Peki, 0 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

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ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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