Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
22:06
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. 1 Temmuz tarihinde başlayarak gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Değerlendirmeye yüzde 50 KPSS puanı ve yüzde 50 sözlü sözlü sınav puanı etki edecek. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçlarına dair detaylar