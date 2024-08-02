ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları bekleniyor.Sözlü mülakatlara giren öğretmen adayları sözlü sınav sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. Atama puanıyla aynı oranda değerlendirmeye etki edecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?