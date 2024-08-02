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Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:06

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. 1 Temmuz tarihinde başlayarak gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Değerlendirmeye yüzde 50 KPSS puanı ve yüzde 50 sözlü sözlü sınav puanı etki edecek. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçlarına dair detaylar

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları bekleniyor.Sözlü mülakatlara giren öğretmen adayları sözlü sınav sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. Atama puanıyla aynı oranda değerlendirmeye etki edecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi.Bu kapsamda bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

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ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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