Giriş Tarihi: 29.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
23:53
Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 1 Temmuz tarihinde başlayarak gerçekleştirildi. Mülakatların sona ermesinin ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları gündemde. Yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakatın belirleyici olduğu atamada mülakat sonuçları araştırılıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?