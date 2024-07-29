Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü mülakatları gerçekleştirildi. Sözlü mülakatlara katılan adaylar sözlü mülakat sonuç tarihine odaklandı. Atama puanına KPSS puanıyla aynı oranda etki edecek sözlü sınav sonuçları için açıklamalar takip ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?