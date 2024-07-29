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Giriş Tarihi: 29.07.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:53

Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 1 Temmuz tarihinde başlayarak gerçekleştirildi. Mülakatların sona ermesinin ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları gündemde. Yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakatın belirleyici olduğu atamada mülakat sonuçları araştırılıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü mülakatları gerçekleştirildi. Sözlü mülakatlara katılan adaylar sözlü mülakat sonuç tarihine odaklandı. Atama puanına KPSS puanıyla aynı oranda etki edecek sözlü sınav sonuçları için açıklamalar takip ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi.Bu kapsamda bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

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Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Öğretmen sözlü mülakat sonucu sorgulama 2024: MEB öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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