ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI