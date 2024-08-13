Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:13
ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak yer almak isteyen öğretmenler KPSS puanlarıyla başvurularını gerçekleştirdiler. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan öğretmen sözlü sınavlarının sona ermesinden sonra sınava giren öğretmen adayları sözlü sınav sonuç ekranını sorgulamaya başladılar. Değerlendirme puanına yüzde 50 olarak KPSS puanı etki edecekken diğer yüzde 50'lik kısmı ise sözlü sınav sonucu oluşturacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum