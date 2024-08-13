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Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:13

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak yer almak isteyen öğretmenler KPSS puanlarıyla başvurularını gerçekleştirdiler. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan öğretmen sözlü sınavlarının sona ermesinden sonra sınava giren öğretmen adayları sözlü sınav sonuç ekranını sorgulamaya başladılar. Değerlendirme puanına yüzde 50 olarak KPSS puanı etki edecekken diğer yüzde 50'lik kısmı ise sözlü sınav sonucu oluşturacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı gerçekleşti. Sözlü sınava giren adaylar öğretmen mülakat sonuçlarını sorgulamaya başladılar. Atama puanını diğer yarısını oluşturan mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SAYFASI: 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

,ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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