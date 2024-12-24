MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolarda görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden ötürü mazereti bulunan adayların il ve ilçeler arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı. Başvuruda bulunmak istyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında sorguluyor. İşte, MEB mazerete dayalı yer değiştirme takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...