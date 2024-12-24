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Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:08

MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuzla kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği ve tayin başvurularına ilişkin detaylar belli oldu. MEB'in resmi internet sitesi üzeinden yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin 2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları netlik kazandı. Adaylar başvurularını iki aşamalı olarak sistem üzerinden gerçekleştirecek. Peki, MEB öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolarda görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden ötürü mazereti bulunan adayların il ve ilçeler arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı. Başvuruda bulunmak istyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında sorguluyor. İşte, MEB mazerete dayalı yer değiştirme takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

MEB ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

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MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Yer değişikliği başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvurularını iki aşamalı sistem üzerinden gerçekleştirecek. Birinci aşamada 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerekli belgeler ile mazeretlerini bildirecek. Ön başvuruları onaylananlar ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihlerini yapacak.

MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

YENİ ATAMA YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

Başvurusu kabul edilen adayların atamaları 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler

Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

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