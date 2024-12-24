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MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:08
MEB mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayında!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuzla kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği ve tayin başvurularına ilişkin detaylar belli oldu. MEB'in resmi internet sitesi üzeinden yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin 2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri ve şartları netlik kazandı. Adaylar başvurularını iki aşamalı olarak sistem üzerinden gerçekleştirecek. Peki, MEB öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?