Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmenler günü 24 Kasım kutlama şiirleri 2021: En Güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri
Giriş Tarihi: 24.11.2021 01:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 01:26

Öğretmenler günü 24 Kasım kutlama şiirleri 2021: En Güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

Öğretmenler günü şiirleri bizleri yetiştiren, büyüten, kıymetli öğretmenlerimizin gününü anmak amacıyla gündeme taşındı. Yarın gerçekleşecek olan böylesine özel ve anlamlı günde bu önemli mesleği icra eden kişilerin gününü kutlamak üzere özellikle öğrencileri konuyla ilgili olarak "Kısa, uzun, 2,3,4,5 kıtalık, duygusal, anlamlı, etkileyici ve en güzel Öğretmenler Günü şiirleri" araştırmasına çıktı. Sizler için hazırladığımız haberimizide bu kutsal mesleğin anlam ve önemini yansıtan dizeleri bir yaraya derledik. İşte farklı ve unutulmaz, en etkileyici ve en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...

Öğretmenler günü 24 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini şimdiden araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak bilinen ve 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında bu özel gün tüm öğretmenlerimizin günü olarak kutlanmaktadır. Bu başlık altında 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler...

Öğretmenler günü 24 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmenler günü 24 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

Öğretmenler Günü

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
24 Kasım sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

Öğretmenler günü 24 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

Öğretmenler günü 24 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şiirleri

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

SON DAKİKA