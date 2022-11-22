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Haberler Yaşam Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle
Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 14:36

Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirler ve şarkılar ile Türkiye'nin dört bir yanında okullar kutlanacak. 1981 yılından itibaren kutlanan bu özel gün öğretmen ve öğrencileri bir araya getiriyor. Kutlamalara katılacaklar Öğretmenler Günü şiirleri konusunda araştırmalara başladı. Kısa, uzun, ilkokul, ortaokul, lise seçenekleriyle Öğretmenler Günü şiiri paylaşmak isteyenler derlemeleri okuyor. En güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık seçenekleriyle tercih ediliyor. İşte, 24 Kasım şiirleri 2022 derlemesi…

Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

Öğretmenler Günü şiiri kısa, uzun, resimli, duygusal seçenekleriyle gündemde. 24 Kasım 2022 Perşembe günü kutlanacak bu özel günde okullarda çeşitli kutlama törenlerinin yapılması bekleniyor. En güzel Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için derleniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarihte kutlanan 24 Kasım şiirler ile araştırılıyor. İşte, Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık…

Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2022

Öğretmenim canımsın, hayatıma ışıksın

Hayatı öğretenim, yarınımı yapansın

Benden hakkın çok fazla, öperim ellerinden

Haklarını helal et, kalbimde duamdasın

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Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

Tek bir harfle başladı, eğitim hayatımız

Öğretmenlerim oldu, hayata rehberimiz

Hepsinin ellerinden öperim binbir hürmetle

Kutlu olsun hepinizin Öğretmenler gününüz

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Bilgiyi ve şefkati

Sende buldum sevgiyi

Öğretmenim canımsın

Fethettin sen kalbimi

Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

Okul yılları kadar çabuk geçti seneler

Bir buğulu cam gibi, iz bıraktı geçenler

Öğretmenim ilk başta hayatıma yön veren

Hep aklımda oyunlar, sınıflar, dostluklar

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Hayat sırf okul değil derdi hep öğretmenim

Bilgi ilk adım ancak, gerisi daha mühim

Haklıydı hayat çok zor, mesele adam olmak

Şimdi yeni anladım sayende öğretmenim

Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi! 2022 en güzel Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık, kısa, uzun, resimli seçenekleriyle

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et

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