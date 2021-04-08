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Haberler Yaşam Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 00:01

Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci hakkında bilgi veren Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşı takvimi hakkında da kamuoyunu bilgilendirdi. Kendisine yöneltilen '?' sorusuna yanıt veren Bakan Ziya Selçuk, detayları paylaştı. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını hatırlatan Bakan Ziya Selçuk, 125 bin öğretmenin daha olacağını belirtti. İşte, öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak sorusunun yanıtı ve Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları

Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!

Öğretmenlerin koronavirüs aşı takvimi gündemdeki yerini koruyor. Aşılama çalışmaları devam ederken henüz olmayanlar ise sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Kendisine yöneltilen 'Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?' sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, aşılama takvimi hakkında bilgi verdi. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını hatırlatan Selçuk, ikinci aşılama sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakan Selçuk, öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusuyla ilgili olarak şunları belirtti...

Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!

"PEYDERPEY AŞILAMALAR YAPILIYOR, BİR PROBLEM YOK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuna değinerek, şunları aktardı:

"Öğretmenlerle ilgili ilk önce köy okullarından başlamak üzere öğretmenlerimizin yüzde 10'u, Kovid-19 geçirenler hariç aşılandı, ikinci aşıları da devam ediyor. Bir milyon 259 bin öğretmenin öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere tanımladığımız öğretmenler var. Peyderpey aşılamalar yapılıyor, bir problem yok. Bazen aşıların gelmesinde gecikmeler olduğu için bu öğretmenlerimizin aşılanmasına da yansıyor.

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Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!

Önümüzdeki günlerde bunun hızla artacağını söyleyebilirim. 125 bin öğretmenimizin aşılanacağını da buradan söylemiş olayım. Bizim öğretmenlerimiz çok kıymetli ve öncelik olarak aşılanmalarını benim istemem çok doğal.

O yüzden bunu sürekli olarak takip ediyoruz. Aşılar geldiğinde bu aşıların peyderpey olacağını söyleyebilirim. Aşı konusuyla ilgili Türkiye'nin bir sıkıntısı yok."

Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!

Ziya Selçuk, köy öğretmenlerin aşılanmasının tamamlandığını belirterek, ilkokulların açık olan illerin daha fazla olduğunu, aşılanacak 125 bin öğretmenin ilkokul öğretmenlerinden başlayacağını söyledi.

Aşı tedariki konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, ilerleyen süreçte öğretmenlerin aşılanmasının da hızlanacağını düşündüklerini vurgulayan Selçuk, Sağlık Bakanlığının planlamasına göre aşılamanın yapıldığını anlattı.

Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması!

ÖĞRETMENLER AŞI RANDEVUSU NASIL ALACAK?

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

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