Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları yaz döneminde ikinci kez başlıyor. İlk başvuruda işlemlerini gerçekleştiremeyen öğretmenler için başvurular ikinci kez gerçekleşecek. Peki, öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?