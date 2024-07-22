Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 06:06

Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

Öğretmen 2. İsteğe bağlı il içi atama takvimi sorgulanmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı. İkinci defa tayin bekleyen öğretmenler için il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirilmiş olacak. Peki, öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları yaz döneminde ikinci kez başlıyor. İlk başvuruda işlemlerini gerçekleştiremeyen öğretmenler için başvurular ikinci kez gerçekleşecek. Peki, öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklandığını bildirdi. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İller arası atamalar ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama başvuruları 23 -26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Temmuz'da açıklanacak. Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'da olacak.

Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA