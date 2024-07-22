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Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
06:06
Öğretmen 2. il içi atama başvuru tarihleri 2024: MEB ile il içi atama başvuruları ne zaman, şartları neler?
Öğretmen 2. İsteğe bağlı il içi atama takvimi sorgulanmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı. İkinci defa tayin bekleyen öğretmenler için il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirilmiş olacak. Peki, öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?